Поднял 240 килограммов!

Рекорд России и рекорд Крыма в пауэрлифтинге установил сотрудник ГУ МЧС России по Севастополю Виктор Стрелков.

Своё же достижение в становой тяге троп-грифа превзошел заместитель начальника МЧС России по Севастополю (по антикризисному управлению). Новый рекорд России среди мастеров В.Стрелков установил на Международном турнире по силовым видам спорта «Кубок Таврики ХIХ».

Не менее значимой для спортсмена стала и другая победа. В дисциплине «Становая тяга без экипировки» он завоевал первое место и рекорд Крыма с результатом 230,5 килограммов.

К этой цели В.Стрелков упорно шел пять лет. На его счету более полусотни побед и наград, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.