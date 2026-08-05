Цветник своими руками

Цветы раньше никогда не были увлечением Светланы. Точнее сказать, все эти петунии, которыми с приходом лета повально украшают балконы и террасы, она терпеть не могла. По большей части из-за того, что уже через пару недель после покупки прекрасные цветы теряли свое великолепие и превращались в ободранных доходяг.

Она вообще всегда была не про цветы, куда больше ее интересовали спорт, путешествия, походы. Но подвернулся очередной случайный цветок, который Светлана задумала спасти от медленного увядания.

Интересно же!

Подаренное растение очень скоро потеряло товарный вид, после чего Светлана полезла в интернет за рекомендациями по спасению. А когда узнала, что можно сделать, не поверила, списав всё на блогерские сказки.

В качестве эксперимента решила все же последовать предлагаемой инструкции, а через две недели действительно удивилась результату. Заморыш окреп, распушился и мощно зацвел.

Так и появилась идея попробовать себя в качестве начинающего цветовода.

Начала Светлана с изучения матчасти: узнала, что петунии можно вырастить из семян или черенков. Решила остановиться на семенах «правильных» сортов. Не на дешевых и быстрых кустовых, которыми чаще всего торгуют на рынках, а на более дорогих позициях: мелкоцветковых, ампельных и каскадных петуниях в бело-розовой цветовой гамме.

Февральские старты

Эксперимент стартовал в конце нынешнего февраля. Семена пытливый цветовод высадила в разовые пластиковые контейнеры, по пять зернышек в каждый. Неожиданно они быстро проросли и стали разрастаться не по дням, а по часам. Интерес подогревался просмотром многочисленных видео, а одна из блогерш (из Ставропольского края) буквально пошагово рассказывала, как и что нужно делать.

— Всё, что она объясняла, я повторяла за ней буквально по дням, — обводит взглядом свой цветник Светлана. Заодно припоминает, что со временем вместо маленькой полочки, помещавшейся на подоконнике, пришлось соорудить стойку на пять полок и приобрести светодиодные лампы для круглосуточного освещения растений.

Еще одно условие — по мере роста петунии пришлось несколько раз пересаживать в емкости большего объема, до тех пор, пока они не обрели вид довольно большого куста.

Кстати, чтобы получить большой куст, петунии должны расти в вазонах объемом от 10 литров.

Красота на маленьком участке

Пластиковые пятилитровые вазоны Светлана купила на популярном маркетплейсе по цене 1000 рублей за восемь штук. Заодно прикупила 12-литровые строительные ведра, которые бывают разноцветными и вполне подходят для цветов.

Еще одно ноу-хау — самодельные ящики из деревянных поддонов, которые заменили дорогостоящие кашпо. К их производству подключился муж Светланы Олег, дополнительно прикупив гвозди и саморезы. Так супруги пришли к практике контейнерного озеленения, используемого на совсем небольших участках.

На вопрос о качестве грунта Светлана поясняет, что для петуний он нужен легкий. Поэтому она использовала торф, который в определенной пропорции смешала с землей со своего участка, добавив компост и перлит для разрыхления.

К слову, немалую помощь в получении информации оказала голосовой помощник Яндекса Алиса. Она делает выжимки со всех сайтов, выбирая главное и представляя всё это в легко воспринимаемой форме.

Что касается необходимой подкормки, то комплексных удобрений сейчас продается множество в каждом садовом центре, а торговые консультанты легко помогут в них разобраться и выбрать нужное.

Получилось патио

Формирующаяся цветочная красота требовала соответствующего оформления. Идеи рождались одна за другой. Фактически получился открытый внутренний дворик, иначе называемый патио.

Идею, как быстро сделать это самое патио, также увидели в интернете. В качестве стоек для верхнего затенения использовали все те же строительные ведра. Их сначала наполовину наполнили бетоном, поместив туда сами стойки. Оставшееся пространство засыпали землей, а поверху также высадили растения. Центральный периметр получившейся площадки застелили агротканью, засыпали мелким щебнем, смешанным с песком, и утрамбовали просто ногами.

Непреложный штрих — садовая мебель: белый кофейный столик и кресла, сделанные Олегом из остатков бруса и опять же поддонов по проекту, выбранному в интернете, мягкие подушки — с маркетплейса. Со всех сторон — белые тумбы под вазоны, с местом для фонариков или свечей.

Цветочный рай

Украшением патио Светланы, кроме петуний, стали несколько видов колеусов, бакопа, плектрантус, будра, дихондра серебристая, плетистые розы, гортензии, лавандин, клематис. Всё вместе создает ощущение настоящего летнего цветочного рая — яркого, как крылья бабочек.

— Если выполнять все описанные мною несложные правила, любой человек сможет вырастить цветочный рай, как это сделала я. Было бы желание, — заключает Светлана.