Севастопольцы продолжают «финансировать» мошенников

При помощи классических схем обмана 12 жителей города за три дня лишились почти 12 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Более 7,5 миллионов рублей мошенникам «подарила» 61-летняя женщина. Ей поочередно звонили «сотрудники» ФСБ и Центрального банка, сообщая: «С вашего банковского счета списываются деньги на финансирование ВСУ». Жертва женщина передала курьеру все свои сбережения «для проверки и перевода на безопасный счет».

48-летняя и 75-летняя горожанки получили звонки от мнимых сотрудников Росфинмониторинга. Им объяснили, что их счета в опасности. Следуя указаниям аферистов, они лишились 2,3 миллиона рублей и 350 тысяч рублей соответственно.

60-летний мужчина, поверив звонившему «сотруднику банка», под предлогом одобрения кредита лишился более 74 тысяч рублей.

53-летняя женщина заказала одежду в одном из мессенджеров и перевела 53 тысячи рублей, но обновок не получила.

44-летний мужчина решил купить мопед, отправил продавцу 9 тысяч рублей и остался ни с чем.

44-летняя женщина перевела более 750 тысяч рублей за несуществующий плотер.

Хотевший приобрести автомоболь 42-летний мужчина потерял 446 тысяч рублей, 49-летний — «подарил» аферистам 161 тысячу рублей за электромопед, а 46-летний сделал предоплату в 48 тысяч рублей за надувную лодку.

44-местный житель решил заработать на криптовалюте, но наткнулся на мошенников и лишился 15 тысяч рублей.

22-летняя девушка перевела 5 тысяч рублей знакомой, чей аккаунт был взломан.

Полиция Севастополя напоминает об основных правилах безопасности, которые помогут сохранить ваши деньги:

— Никаких «безопасных счетов» не существует. Сотрудники ФСБ, МВД и банков никогда не звонят с требованием перевести деньги и не просят передать наличные курьеру. Это всегда мошенники.

— Перепроверяйте сообщения от родственников и друзей с просьбой занять деньги. Позвоните человеку и уточните правдивость информации.

— Покупайте только на проверенных площадках. Не переводите предоплату незнакомцам.

— Не существует безопасных схем быстрого обогащения, которые предлагают неизвестные лица. Любые подобные обещания — это способ обмануть вас и похитить деньги.