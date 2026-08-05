Сбито четыре беспилотника

Сбито четыре БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Спасательная служба зафиксировала несколько инцидентов в разных районах города.

В районе ул.Репина сбитый беспилотник упал, не сдетонировав, во дворе многоэтажки. В одной из квартир повреждено остекление балкона. На месте работают оперативные службы.

Из-за падения обломков сбитых БПЛА зафиксированы возгорания на территории СТ в Балаклавском муниципальном округе и в районе Максимовой дачи. Пожарные расчеты ведут борьбу с огнем, ситуация под контролем.

Еще один беспилотник упал на территории ТСН в Гагаринском районе, обошлось без детонации и возгорания.

Если вы обнаружили обломки БПЛА или подозрительные предметы — ни в коем случае не подходите к ним! Отойдите на безопасное расстояние и немедленно звоните по номеру 112.