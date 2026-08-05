Распланировали территорию в центре Балаклаве

В центре Балаклавы распланировали территорию в площадью 26,8 га. Постановление принято 3 августа в ходе заседания правительства Севастополя. Как сообщила директор департамента архитектуры Юлия Шемонаева, документация выполнена в том числе с целью реализации участниками Свободной экономической зоны инвестиционного проекта по строительству современных объектов туристической инфраструктуры.

Ранее концепция проекта была одобрена на заседании Градостроительного совета.

– Запланированное строительство не окажет негативного воздействия на объекты культурного наследия, их территорию, восприятие и не нарушит требований к осуществлению деятельности в границах досместа, – представила проект принимаемого постановления Ю.Шемонаева. Она также сообщила, что общественные обсуждения по проекту завершены, замечаний и предложений не поступило.

Речь идет о крупном туристическом проекте «Курорт Балаклава», включенном год назад в Национальный проект «Пять морей и озеро Байкал» национальной программы «Туризм и гостеприимство». Ранее территорию в устье Балаклавской бухты рассматривали для строительства двух отелей – пятизвездочного и четырехзвездочного на заседании Архитектурно-художественного совета. Теперь же члены правительства одобрили базовый документ, дающий основания для последующей разработки градостроительной документации.

--Это во фронтоне бухты гостиничный комплекс, и второй там сопутствующий сзади. Плюс возможна еще застройка, пока не допроектированная. Нам нужно ППТ (проект планировки территории), чтобы потом сделать объединенное ППТ всей Балаклавы для поддержки проекта «Пять морей и озеро Байкал», — поддержал принятие постановления губернатор Севастополя.