Потерянную собаку найти легче, чем кошку

В прошлом году в Крыму потеряли 1834 домашних питомцев. Из них 927 собак и 907 кошек. В целом в России в 2025 году пропало 180 тысяч питомцев. Кошки теряются в 1,5 раза чаще собак. Лидируют среди потерянных пород шотландские вислоухие и мейн-куны, а также хаски и овчарки.

Всероссийская платформа защиты животных Pet911 и «Лаборатории Касперского» опубликовали совместный отчет о потерянных и найденных домашних животных в России в 2025 году. Согласно исследованиям, всего в стране было потеряно 180 тысяч животных. При этом поиск стал заметно эффективнее.

Кошки теряются чаще собак. На них пришлось около 107 тысяч случаев пропажи (60% всех потерь), на собак — около 73 тысяч (40%). По сравнению с 2024 годом потери кошек выросли на 9%, собак — на 4%. При этом потерянные собаки возвращаются домой чаще кошек примерно на 25%. Вероятная причина — собак легче идентифицировать по внешнему виду, они чаще носят ошейники с адресниками и трекеры и привлекают внимание прохожих.

Кошка территориальна и ориентируется по запахам, а не по людям. Стоит ей оказаться за пределами знакомой территории — в подъезде, на даче, во дворе после падения из окна — и она входит в состояние острого стресса, при котором даже знакомые ориентиры перестают работать. Испуганная кошка не бежит домой, она прячется: забивается в подвалы, под машины, в гаражи и может неделями не отзываться даже на голос хозяина.

Собаки возвращаются чаще потому, что устроены иначе. Собака — социальное животное, ориентированное на человека. Потерявшийся пёс, как правило, ищет контакта: подходит к прохожим, реагирует на зов, идет за тем, кто проявил доброжелательность. К этому добавляется визуальная узнаваемость — ошейник, адресник, трекер, породные признаки. Беспородная кошка без чипа теряется в массе уличных животных, и шансы на ее узнавание прохожими резко падают.

Кошки массово теряются в июне – августе. Число потерь в летние месяцы в три раза больше, чем зимой. Причина — открытые окна и балконы, дачный сезон, выезды на природу. Летом на каждые 100 потерянных собак приходится 228 потерянных кошек, тогда как зимой это соотношение — всего 61 на 100.

Для собак самый опасный период — начало января. 1 января 2025 года было потеряно почти 600 собак — в семь раз больше, чем в любой другой день. Эффект новогодних фейерверков длится два-три дня и возвращается к норме лишь к 4-5 января.

По данным исследований, 78% потерянных питомцев находятся в течение первой недели. В течение месяца домой возвращаются 93%. Средний срок поиска сократился с семи до шести дней.

Среди собак лидером по потерям остаются хаски — порода, известная своей склонностью к побегам. На второе место вышли овчарки, обогнав терьеров — это главное изменение в рейтинге пород по сравнению с прошлым годом. Заметный рост показали немецкие овчарки (+37%).

Хаски лидируют не случайно: это ездовая порода, у которой потребность в движении закреплена генетически. Порода отличается независимостью мышления и найдёт любую возможность для побега, если её энергии нет выхода. Выход овчарок на второе место — тревожный сигнал. Рост потерь немецких овчарок коррелирует с ростом их популярности: порода снова в моде, но далеко не все новые владельцы готовы к её реальным запросам. Это рабочая собака с высокими потребностями в нагрузке, и когда этих нагрузок нет — она начинает искать выход самостоятельно.

Среди кошек лидируют шотландские вислоухие. Второе место уверенно удерживают мейн-куны с ростом потерь в 30%. Среди кошек с трекерами чаще всего встречаются британские короткошерстные, абиссинские и мейн-куны. Рост потерь мейн-кунов объясняется их исследовательским инстинктом: это крупная, любопытная порода, которая охотно выходит на улицу, — и именно это любопытство делает ее уязвимой.

Исследование проведено на основе данных платформы Pet911.ru — крупнейшего в России сервиса поиска домашних животных, сервиса Kaspersky Petka — платформы Bluetooth-мониторинга домашних животных — о структуре пользовательской базы и предпочтениях владельцев, а также анализа агрегированных объявлений из социальных сетей.