Победил во Всероссийских соревнованиях по теннису

Владимир Ежов из Севастополя стал победителей Всероссийских соревнований по теннису, которые прошли в начале августа на открытых кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча. Это был любительский летний чемпионат России среди мужчин и женщин в одиночном, парном и смешанном разрядах.

Всего в соревнованиях участвовало 334 теннисиста. Их разделили по возрастным группам, от 30+ до 85+. В.Ежов выступал в одиночном разряде в возрастной группе «65+».

В одну восьмую финала он вошел первым «сеянным» и сумел не уступить ни одного гейма сопернику Сергею Острякову из Череповца. Не менее удачно В.Ежов выступил и в четвертьфинале в матче с москвичом Сергеем Канунниковым. Его он обыграл в трех сетах. Финальная встреча с москвичом Сергеем Гайновым также завершилась победой.

Отметим, что представитель Севастополя впервые выиграл первенство страны.

В.Ежов преподает в Севастопольском филиале Московского государственного университета, он — заведующий кафедрой вычислительной математики. Кроме курса математики, он читает студентам лекции об истории мирового и российского тенниса.