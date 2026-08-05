Отвечаем на удары врага сплоченностью и поддержкой

Силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы днем и ночью уничтожают беспилотники. БПЛА начинены поражающими элементами и взрывчаткой. К сожалению, есть жертвы — погибшие и раненые, сгоревшие дома, поврежденные автомобили.

Дом семьи Парфёновых в Гагаринском районе серьезно пострадал после одной из атак ВСУ, хозяин получил ранение. В рамках инициативы «Защитим Севастополь вместе» на помощь пришли активисты, муниципальные чиновники, партийцы «Единой России». На субботнике всем миром расчищали территорию участка, отсортировывали обгоревшие конструкции и материалы и вывезли с участка около 70 кубометров отходов.

В Балаклавском районе 1 августа в результате атаки БПЛА полностью сгорели два дома. И взрослые, и дети успели вовремя покинуть жилища, люди не пострадали.

На утро на месте происшествия работала комиссия Балаклавского муниципалитета. Специалисты обследовали поврежденные дома, провели фотофиксацию и оценили ущерб. Решен вопрос с временным размещением: жилье предоставлено в пансионате Балаклавского рудоуправления.

Пострадавшим объяснили порядок оформления документов и получения выплат, все необходимые процедуры уже запущены, сообщила в понедельник, 3 августа, зам.руководителя Балаклавской администрации Юлия Липовка.

«Если вы хотите помочь пострадавшим, звоните в Штаб общественной поддержки: +7 (8692) 41-70-51», — обратилась она к жителям Севастополя.