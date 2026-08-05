На Крымском полуострове за последние 10-15 лет осень стала в среднем теплее и продолжительнее, а временные рамки бархатного сезона заметно расширились, сообщил ТАСС доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии Крымского федерального университета (КФУ) им.Вернадского Игорь Вахрушев.

«За последние полтора десятилетия осень в Крыму стала теплее и продолжительнее. Море работает как мощный тепловой аккумулятор: после жаркого лета оно долго отдает накопленное тепло и сглаживает резкие похолодания. При этом осадки в последние годы чаще смещаются к середине октября и даже началу ноября», — отметил ученый.

Наиболее комфортные условия в сентябре–октябре сохраняются на южном берегу Крыма — в Ялте, Алупке, Гурзуфе, Симеизе, Форосе, Алуште и прилегающих территориях. По многолетним климатическим нормам средняя температура воздуха здесь в сентябре составляет около 19-20 градусов тепла, при этом дневные максимумы часто достигают 24-27 градусов, а в первой декаде сентября могут подниматься до 28-30 градусов. В октябре средняя температура снижается до 14-15 градусов тепла, однако в отдельные дни дневные значения все еще могут достигать 20-23 градуса.

На восточном побережье — в Судаке, Коктебеле и Феодосии — комфортный температурный режим обычно сохраняется до конца сентября. На западном побережье (Евпатория, Саки, в значительной степени Севастополь) бархатный сезон ощущается короче: уже с 20-х чисел сентября усиливается влияние равнинных ветров, и температурный фон снижается быстрее.

По состоянию на начало августа поверхностные воды Черного и Азовского морей у берегов Крыма прогреты примерно до 24-26 градусов тепла.

По оценкам И.Вахрушева, в сентябре температура воды, как правило, удерживается в диапазоне 21-24 градуса, к концу месяца снижается до около 19-21 градуса, а в первой половине октября составляет примерно 17-19 градусов.

«Именно эта температурная инерция морских вод во многом определяет продолжительность комфортного периода для отдыха в бархатный сезон», — добавил ученый.