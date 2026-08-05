Музей приглашает на свой День рождения

В этом году Музей обороны Севастополя отмечает 66-летие со дня основания. К этой дате подготовлена насыщенная программа.

Основные мероприятия состоятся 8 августа с 10:00 до 18:00 в Культурно-выставочном центре на улице Ленина, 35.

В течение всего дня можно бесплатно осмотреть выставку «Рубо. 170». Посетители увидят подлинные фрагменты панорамы «Штурм 6 июня 1855 года» — «Атака» и «Левее Юферова», спасённые во время обороны Севастополя в 1942 году. Также в экспозиции представлены живописные этюды, графические эскизы и пробные холсты Франца Рубо, а также подлинные образцы обмундирования, вооружения и снаряжения русской армии периода Крымской войны. Дополняют выставку документы, фотографии и награды, иллюстрирующие творческий путь мастера.

Для семейного отдыха с 12:00-16:00 предлагают присоединиться к мастер-классам: рисунок пластилином «Маяк», лепка из воздушного пластилина, создание объёмной открытки, «Гипсовый сувенир», «Рисунок в технике Эбру», «Волшебная бумага», «Ваза из пластиковой бутылки», «Именной браслет», «Рисуем картину». Время работы

В это же время гостей ждут интерактивные площадки, разнообразные настольные игры и захватывающий квест «Да здравствует Музей!», который проведет участников по самым интересным уголкам музея и поможет взглянуть на привычные экспонаты по-новому. Игрокам предстоит разгадывать загадки, искать подсказки в деталях витрин, сопоставлять факты и выполнять тематические задания.

Желающие могут ознакомиться с выставкой «Дарители — музею», которая посвящена известной научной династии. В экспозиции представлены материалы о жизни и деятельности Сергея Зернова — выдающегося зоолога-гидробиолога, академика АН СССР, одного из основоположников гидробиологии в России. С его именем связана история Севастопольской биологической станции, которой он руководил в 1902–1914 и 1931–1942 годах. Его научные труды стали фундаментом для изучения Черного моря. Отдельный раздел выставки посвящён творчеству его дочери — Екатерины Зерновой, заслуженного художника РСФСР. В экспозиции представлены ее живописные и графические работы, посвященные Севастополю. Предметы были переданы в музей в 1960–1980-е годы семьей ученого, и сегодня коллекция насчитывает уникальные документы, фотографии, личные вещи и произведения искусства.

Торжественная часть и концерт творческих коллективов Культурного комплекса «Корабел» состоятся в кинозале с 12:30 до 14:00. Вход свободный.