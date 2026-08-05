Фасад дома на Бутакова, 4, отремонтируют к ноябрю

Также в рамках капремонта в этом доме приведут в порядок цоколь, отремонтируют подъезды и заменят в них окна.

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома 1973 года постройки на улице Бутакова проводится в рамках региональной программы.

Фасад дома обветшал, штукатурка отслаивалась. Межблочные швы были раскрыты, продувались со всех сторон, в них затекала вода и проникала в квартиры. Сейчас все это устраняется, рассказал исполняющий обязанности директора Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя Владимир Новиков.

Фасад уже очистили от загрязнений, в местах «биологического поражения» плесень обработали антисептиком, заделали межблочные швы, установили армирующую сетку. Следующий этап — покрытие декоративной штукатуркой и окраска. По словам В.Новикова, на сегодняшний день выполнено 40% запланированных работ.

— Сложности здесь такие же, как и на всех объектах. В основном работе препятствуют провода, накрытый козырек, места недоступа, например, где собственники облицевали фасад плиткой. Но все вопросы решаются в рабочем порядке. Работы идут по графику, без отставаний, — уточнил генеральный директор ООО «Промальп Эдельвейс» Дмитрий Яковенко.

По завершению ремонта цоколь выкрасят в светло-сером тоне, а общий фон фасада будет цвета слоновой кости.

«Будет красиво!» — пообещал подрядчик.

Окончание работ запланировано на ноябрь текущего года.

Всего в этом году запланировано отремонтировать 12 фасадов многоквартирных домов в разных районах города. 10 уже готовы, еще два — в работе.