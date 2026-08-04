В Крыму задержали организовавшего сборку беспилотников агента СБУ

ФСБ России задержала В Крыму завербованного СБУ россиянина, который печатал на 3D-принтерах детали и собирал беспилотные летательные аппараты, в том числе способные автоматически сбрасывать боеприпасы.

«Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым задержан гражданин России, подозреваемый в совершении государственной измены», — сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанный — житель Красноперекопска, уроженец Херсонской области 1993 года рождения. Он был завербован сотрудником СБУ в интернет-мессенджере и по его указанию осуществлял сбор и передачу сведений о передвижении военной техники, местах дислокации подразделений ВС РФ и расположении объектов критической инфраструктуры полуострова.

«В последующем по заданию куратора подозреваемый организовал изготовление с использованием 3D-принтеров отдельных составляющих элементов и сборку беспилотных летательных аппаратов, в том числе оборудованных устройствами для автоматического сброса боеприпасов», — отметили в ФСБ.

У задержанного изъято 22 БПЛА. Принимается процессуальное решение.

На видео ФСБ он рассказал, что их применение должно было быть определено инструкциями СБУ.

«Я житель города Красноперекопска. Я был завербован сотрудником СБУ с псевдонимом Диего. Мне был присвоен псевдоним Сервуш. Я выполнял задание по сбору сведений о передвижении Вооруженных сил РФ, техники и военнослужащих, а также расположения линий электропередачи и других важных объектов инфраструктуры. Дополнительно сотрудниками СБУ мне были предоставлены задачи по изготовлению FPV-дронов и средств сброса к ним посредством 3D-печати. Дальнейшее применение указанных средств должно было быть поставлено отдельными инструкциями агента СБУ. Всего изготовил 22 дрона», — рассказал задержанный.