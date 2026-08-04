Паром возвращается на линию

«Паром не ходил с 22 июня по решению оперативного штаба — из-за сложной ситуации с топливом. Сейчас, когда обстановка относительно стабильна, для удобства пассажиров мы вновь запускаем паром», — сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

Рейсы будут выполняться по прежнему расписанию: с часовым интервалом. Первый — из Артбухты — в 7:00. Последний — с пл.Захарова — в 19:30.

Напомним, что в Севастополе общественному транспорту с 22 июня разрешено движение во время воздушной тревоги. Но для катеров и паромов запрет продолжает действовать.