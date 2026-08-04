Двоих россиян, планировавших теракты, арестовали

Двое граждан России, задержанные в Севастополе за подготовку терактов по заданию Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, арестованы на два месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ России.

Фигуранты прошли обучение по обращению с самодельным взрывным устройством, после чего по заданию куратора планировали теракты на объектах критически важной инфраструктуры региона и в отношении главы одного из исторических регионов. В ходе обысков у них обнаружены три FPV-дрона с боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 г в каждом, а также СВУ с массой взрывчатого вещества 800 г.

«Фигуранты арестованы на два месяца», — сообщили в управлении.