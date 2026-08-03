Заправки возобновляют свободную продажу, но с лимитом

С 4 августа в Севастополе на АЗС сетей «Атан» и «ТЭС» возобновляется свободная продажа всех видов топлива. Стоимость бензина марки АИ-92 будет снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр.

Продолжает действовать лимит: до 20 литров на одну машину. Эта мера необходима для того, чтобы горючее было в наличии на всех заправках города до полного насыщения рынка и стабилизации поставок, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Местная субсидия

На начало августа цена 92-го бензина на АЗС «Атан» и «ТЭС» составляла 155-170 рублей за литр.

Снижения цены на треть удалось добиться, предоставив основным операторам топливного рынка полуострова региональные меры поддержки.

«Совместно с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым приняли ряд решений о предоставлении региональных мер поддержки основным сетевым операторам топливного рынка полуострова. Благодаря этому с завтрашнего дня на АЗС компаний «ТЭС» и «Атан» стоимость бензина марки АИ-92 будет не выше 100 рублей за литр», — сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Он пообещал, что до середины августа, после реализации федеральных решений, произойдет снижение цены на бензин марки АИ-95 и ДТ. И это топливо будет стоить «в пределах 100 рублей».

Дефицит топлива

С конца мая в Крыму и в Севастополе возник дефицит автомобильного топлива из-за проблем логистики: дроны ВСУ атакуют бензовозы на трассе «Новороссия», по которой бензин везут на полуостров. Цены на автомобильное топливо подскочили в три раза, в свободной продаже его не было.

8 июля на совещании Владимира Путина с Правительством РФ по проблемам топливо-энергетического комплекса страны говорилось, что для выравнивания цен на топливо на полуострове в соответствии с другими регионами потребуется федеральная субсидия. Президент дал поручение, чтобы вопрос предоставления Крыму и Севастополю федеральной субсидии на закупку бензина и ДТ был решен в ближайшее время.