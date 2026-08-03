Помогли участнику СВО

Непростую историю Ивана, возможно, так никто бы и не узнал, если бы не добрые севастопольские женщины, которые сначала помогли молодому инвалиду, а потом написали об этом в соцсети.

Они рассказали в канале «Черный список Севастополя» о молодом человеке без обеих ног, которого увидели утром спящим в инвалидной коляске недалеко от своего дома, на улице Надежды Островской.

Как выяснилось, сибиряк, 1989 года рождения, служил в 810-й бригаде морской пехоты, воевал на Курском направлении. Причина, по которой после лечения в госпитале Иван оказался на улице, не вполне ясна, но факт остается фактом: уехать домой без паспорта он не может.

В дальнейшей его судьбе сыграли свою негативную роль сомнительные личности, которые не постеснялись опоить парня, погулять за его счет и даже телефон инвалида сдать в ломбард.

Нашедшие Ивана в столь плачевном состоянии женщины попытались воззвать через соцсети к представителям госорганов и каких-то общественных организаций. Но ни полиция, ни волонтеры, ни общественники помогать парню не только не торопились, а очевидно, и не собирались.

Спасительницы Ивана накормили, выкупили его телефон из ломбарда и... Далее за решение его проблем взялся севастопольский уполномоченный по правам человека Павел Буцай.

Он рассказал «Севастопольской газете», что узнал об инвалиде, просматривая соцсети. Сразу выехал на место и от соседок по дому узнал, что молодого человека в тот момент повезли осматривать Херсонес.

— Нам надо было не только разобраться в ситуации, но и получить его согласие на принятие мер по изменению его нынешнего состояния, — рассказал П.Буцай, поясняя, что иногда маргинальный образ жизни является социальным выбором.

Уполномоченный связался с парнем по телефону и выяснил, что тот воевал с 2024 года, около года провел в госпитале по ранению. Признался он и в том, что мечтал увидеть море, которого раньше никогда не видел...

— Я тут же связался с нашей организацией «Тихая гавань», руководимой Артемом Дегтяревым, с которой уже давно налажено сотрудничество в части помощи бездомным. Приняли решение, что Ивана нужно поместить в один из частных домов «Тихой гавани», где парню будет удобно жить, с учетом передвижения на инвалидной коляске. Единственным требованием к нему стал запрет алкоголя, — продолжил П.Буцай.

Вместе с А.Дегтяревым уполномоченный отправился в Херсонес. Там Ивана отыскали и отвезли в новый временный дом в Нахимовском районе. Там за ним закрепили кровать, поставили на довольствие, показали, как можно выезжать на балкон и в небольшой палисадник.

— Там он не один. Рядом живут ребята, которые работают и, как могут, опекают новичка. Уже возили его на местный пляж, — сообщил уполномоченный по правам человека.

Сам П.Буцай и его помощники сейчас занялись вопросом восстановления паспорта молодого человека, стараясь ускорить процесс. Пытаются разобраться, почему в МФЦ пообещали это сделать только в течение двух месяцев.

До получения паспорта Иван будет жить в «Тихой гавани».

Сам же П.Буцай, пока идет восстановление документа, попросил обратиться через газету к неравнодушным севастопольским автомобилистам, которые могли бы внести свой вклад в судьбу Ивана, показав ему город. Парень, несмотря на отсутствие обеих ног, вполне мобильный, а коляска его складывается и без труда может поместиться в любую машину.

— Давайте поможем защитнику. Он отдал здоровье за Родину и за нас с вами! — призвал П.Буцай.