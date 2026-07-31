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Женщину покусал йоркширский терьер

Рябов Михаил

Собаку выгуливали на пляже без поводка.

Специалисты Южнобережного отдела Госкомитете ветеринарии Республики Крым рассмотрели материалы проверки, поступившие из УМВД России «Ялтинское». Гражданка заявила о ненадлежащем выгуле собаки.

Установлен факт выгула собаки породы йоркширский терьер без поводка на территории пляжа в Ялте. Собака покусала заявительницу. Потерпевшая обратилась за медицинской помощью в учреждение здравоохранения.

В отношении владельца собаки возбуждено административное дело.

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