Проект благоустройства сквера Героев Советского Союза продолжат улучшать

После весеннего захода на Архитектурно-художественный совет проектировщики ООО «Новый город» учли ошибки и замечания и 29 июля представили очередной вариант с исправлениями и корректировками.

За прошедшее с 22 апреля время скамейки, фонари и перголы привели к стилистическому единству, выработали (как было рекомендовано) ранее отсутствующую общую философию проекта, отказались от неуместной скульптуры скорбящего ангела, добавили территорию у кинотеатра «Севастополь».

– Мы сделали работу над ошибками и добавили территорию на севере, прежде не входившую в состав участка проектирования. Это городская территория, которая проходит вдоль кинотеатра «Севастополь». Это небольшая площадь, которая примыкает к нашей территории вдоль основной дороги. Сейчас там паркуются машины. Наше предложение – разделить парковочную и пешеходно-тропиночную сеть так, чтобы на нее не заезжали машины, отделить их столбиками, – представил новую версию проекта архитектор проекта Никита Березин. Еще одно добавление – 200 кв м в нижней части (участок по улице Третья Бастионная), граничащей со входом на стадион. имеет вид разрешенного использования «Для строительства и обслуживания кафе».

– Наше предложение – целостно соединить нашу концепцию, грамотно организовать входное пространство, добавить твердых плиточных покрытий и небольшую часть озеленения вокруг существующих деревьев, – продолжил Н.Березин.

На рассмотрение членов Арххудсовета предложили два вида плитки бетонного формата белого и бежевого цвета.

– Это будет мягкий ковер по всей территории, который не будет сильно бросать в глаза, но будет создавать целостность и направление по всему скверу, – пообещал представитель разработчика.

Он также отчитался о доработке малых архитектурных форм и озеленения: плотные зеленые массивы, строгость форм, цветовое единство, отказ от излишеств.

Кроме того, отреагировав на критику, проектировщики полностью переработали фонтан, пересмотрев его конструкцию и предложив аж три варианта: в граните с ярусами, в архитектурном бетоне с ажурными элементами, с декоративными элементами и прообразом водопада через лепестки. Скамейки тоже предложили другие, в одном стиле и с добавлением вазонов.

Отметив проделанную работу, архитекторы все же не удержались от вопросов. Например, о тротуарной плитке, квадратный рисунок которой явно диссонирует с круглой чашей фонтана.

– Чтобы не было нарочитости, радиальные элементы здесь не вписываются. Прямые углы и лучше кладутся и в целом раскладка именно данного покрытия будет достаточно мягкой и приятной, – пояснил Н.Березин, впрочем, не особо убедив члена Арххудсовета Нонну Кузьмину.

Людмилу Борденюк не устроили пластиковые вазоны.

– Зачем тратить бюджетные деньги на эти вазоны, – пожала она плечами.

Глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова порекомендовала придерживаться утвержденного перечня породного состава для озеленения и отказаться от влаголюбивых растений. Конкретный ассортимент предложила обсудить отдельно.

Краеугольным камнем дискуссии опять стал фонтан. Выбрать один их трех предложенных оказалось весьма непросто. Мнения разделились, а в результате приняли решение соединить первый и второй варианты: к основанию и чаше первого применить верхнюю часть второго, отказавшись от граните в пользу архитектурного бетона.

Еще один вопрос через «Севастопольскую газету» передал севастопольский историк Владимир Шавшин. Он попросил проектировщиков уточнить имена и фамилии Героев Советского Союза, выгравированных на Памятном знаке, установленном в сквере. По его словам, там много ошибок, требующих исправления.