Отбивали атаку беспилотников

Силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили в ночь на 31 июля 10 вражеских беспилотников над Севастополем.

«К сожалению, в результате атаки ВСУ погиб один человек. В момент атаки он находился на улице. Приношу соболезнования родным и близким погибшего», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сбитый БПЛА упал рядом с домами в районе Фиолента. В 11 частных домах выбиты стекла, повреждены стены и заборы, поврежден один автомобиль.

Губернатор призвал жителей города, не игнорировать сигнал тревоги и пользоваться укрытиями: «Главное — не находиться на открытом пространстве».

Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.