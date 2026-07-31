Крымские и херсонские арбузы — безопасны!

Превышения остаточных пестицидов и нитратов в солнечных ягодах не выявлено.

Специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю 22 июня провели обследование в Красногвардейском районе на посадке арбузов площадью 5,9 га. Было взято восемь проб арбузов и 11 проб дынь.

В это же время их коллеги по Херсонской области проверили арбузы на одном из крупнейших хозяйств региона в Скадовском муниципальном округе — предприятии «Рассвет», которое специализируется на выращивании бахчевых культур, площадь арбузных посадок составляет 20 га.

По результатам лабораторных испытаний в отобранных пробах арбузов и дынь превышения остаточного количества пестицидов и нитратов не выявлено, сказано в протоколах исследований. Все показатели соответствуют установленным нормам безопасности.