Изменили границы объектов культурного наследия в Батилимане

Ранее границы памятников истории в 2018 году определило ООО «ГУАР» в рамках госконтракта по подготовке документов к государственной историко-культурной экспертизе по включению выявленных объектов в госреестр. Речь о «Здании бывшей конторы и гостиницы товарищества «Батилиман», «Даче В.Г.Короленко», «Даче В.Л.Кравцова» и «Даче П.Н. Милюкова».

Акты госэкспертизы были согласованы Севнаследием, границы утверждены соответствующими приказами в период с 2019 по 2022 годы.

В целом границы соответствовали задаче обеспечения сохранности ОКН, и опираясь на них была разработана объединенная зона охраны этих четырех дач. Но через несколько лет возникла необходимость их откорректировать.

Оказалось, что в 2018 году при разработке документации у «ГУАРа» не было надежной топографической опоры — не проводились инженерно-геодезические изыскания с получением крупномасштабных топографических планов (1:500) и не обновлялись технические планы зданий, поэтому всё теперь пришлось переделывать.

Интересно, что четыре новых акта госэкпертизы выполнила бывший руководитель Севнаследия Ирина Масликова. С мая 2026 года она уже не возглавляет этот департамент, в июле получила аттестацию эксперта, и сразу же — заказы на экспертизу по Батилиману.

Годом раннее на заседании правительства Севастополя И.Масликова так представляла проект постановления о границах объединенной зоны охраны для старинных особняков в Батилимане:

— Целью принятия постановления является регулирование градостроительной деятельности и установление режимов использования земель и требований градостроительных регламентов вокруг территории четырех объектов культурного наследия регионального значения. Предлагается следующий состав объединенной зоны охраны: единая охранная зона ОКН, единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единая зона охраняемого природного ландшафта.

В подготовленных через год актах государственной историко-культурной экспертизы ею обосновано потенциально возможное строительство в урочище Батилиман новых зданий высотой до 45 метров! Многоэтажки попадут в зону «визуальной тени» и не окажут негативного влияния на восприятие объектов культурного наследия.

Напомним, что территорию на Южном берегу с объектами культурного наследия севастопольцы знают как детский лагерь «Чайка». На протяжении 65 лет он принадлежал 13-му судоремонтному заводу Черноморского флота. С 2020 года и до сих пор детский лагерь не работает, комплекс не используется и не обслуживается. После реорганизации завода в 2020 году территория лагеря перешла к Министерству обороны, а весной 2021 года передана в собственность городу для восстановления детского оздоровительного лагеря. Однако подвижек в этом направлении пока не видно.

Помимо четырех ОКН в границах земельного участка в 12 га расположено более 20 зданий и строений различных годов постройки, а также инфраструктура характерная для оздоровительных лагерей — стадионы, летние площадки, веранды, пляжные и прогулочные зоны.