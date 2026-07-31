Год торговал безакцизными сигаретами

При силовой поддержке спецподразделения ОМОН «Беркут-С» Росгвардии на съемной квартире был задержан 28-летний севастополец, который около года торговал на рынке 5-го км немаркированной табачной продукцией.

Коммерсант признался, что узнал от своего родственника, как заработать на перепродаже табака. В мессенджере связался с теневыми поставщиками и получал безакцизную продукцию через транспортные компании. Деньги перечислял на карты или передавал наличными курьером. Из соображений конспирации регулярно менял арендованные гаражи и транспорт.

В гараже и автомобиле задержанного оперативники обнаружили и изъяли 69 тысяч пачек сигарет различных торговых марок без маркировки, общая стоимость которых составила более девяти миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант отпущен под подписку о невыезде. Сейчас полицейские устанавливают каналы поставки нелегального товара. сообщила пресс-служба МВД России по Севастополю.