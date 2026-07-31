Арбуз — символ лета!

Некалорийный и прекрасно удаляющий жажду арбуз по праву заслужил свой собственный праздник. В этом году Международный день арбуза отмечается 3 августа.

В канун праздника севастопольские журналисты отправились рынок «Чайка», сейчас это ярмарка «Центральная», чтобы узнать, какими арбузами балуют себя севастопольцы в разгар лета.

Арбузов на рынке действительно много — глаза разбегаются. По словам продавцов, в этом сезоне на прилавках в основном плоды крымских производителей. Продают и обычные, и хваленные арбузы премиальных сортов — вкусные, сладкие, хрустящие, сахарные, сочные с косточкой и без, красные и желтые: Каристан, Оскар, Трюфель, Бостон, Яйцо Дракона, Черный принц, Лиза. Средняя цена — 50 рублей за килограмм. Мелкие — дешевле; крупные — дороже. Все зависит от качества.

— Сейчас разгар сезона. На ярмарке представлен огромный выбор арбузов только крымских производителей. Этой продукции в достатке. Сегодня было проведено восемь проб разных сортов. Все прекрасного качества: нитраты в норме. Норма содержания нитратов в арбузах составляет 60 мг/кг. Если еще неделю назад в пробах фиксировалось содержание нитратов в количестве 10 мг/кг, то сейчас 2-3 мг/кг, — рассказала ведущий ветеринарный врач ярмарки «Центральная» Светлана Штукатурова.

— Чтобы правильно выбрать арбуз надо посмотреть на его бока. У хорошего — с одной стороны желтое пятнышко должно быть, такое маленькое солнышко. Надо постучаться (звук должен быть яркий, чистый, звонкий), нужно погладить, а потом интуитивно понять — хороший — не хороший, спелый — не спелый, — с хитрецой, недораскрывая секреты, объясняет продавец Нато Мамулия.

— Не знаю как объяснить! Опыт нужен. Я посмотрела и сразу могу сказать — нравится, хороший. Как мама своих детей узнает, так я узнаю спелые арбузы, — продолжает мастер-класс Н.Мамулия.

По ее словам, качество арбуза не определяется его размером и весом, оно обусловлено сортом и погодными условиями. Если лето выдалось жарким и засушливым, урожай получится хорошим. Такие плоды можно держать в холодильнике одну-две недели, а чтобы сохранить их до Нового года, стоит выбирать поздние сорта. Но нужно их покупать в октябре-ноябре.

А вот в Роспотребнадзоре при выборе обращать внимание на кожуру — у спелого арбуза она плотная, не деформируется при надавливании. Зрелый экземпляр не пахнет свежескошенной травой, у него сухой хвостик, а на боку желтое (или оранжевое) пятно. Еще один признак спелости — звонкий звук при постукивании. На срезе мякоть должна быть зернистой, без желтоватого оттенка и прожилок.

Родиной этой бахчевой культуры считают Южную Африку, где и сейчас можно найти многочисленные арбузные заросли. Плоды у них небольшие и немного горьковатые.

На Руси арбузы появились в период с 11 по 14 века, а активно начали распространяться в годы правления Петра I.

Сегодня арбузы выращивают практически во всех странах мира, но больше всего в Китае, Турции, Иране, Египте, Америке, а также России и Узбекистане. А в Японии вывели сорта диковинных форм: квадратные, пирамидальные и крошечные — диаметром 10 см.

Арбуз является источником витамина А, содержит комплекс витаминов группы В, витамин С и фолиевую кислоту. Он один из лидеров по содержанию ликопина — сильного антиоксиданта. Все эти витамины и микроэлементы помогают укреплять иммунитет, нужны организму для поддержания нормальной функции нервной системы. Соли железа, калия, натрия, фосфора, магния, содержащиеся в мякоти арбуза, благотворно влияют на деятельность органов кроветворения, пищеварения, сердечно-сосудистой системы, желез внутренней секреции.