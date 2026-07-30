Около Пенсионного фонда хотят построить дом с арками и баллюстрадами

Проект многоквартирного жилого дома с подземным паркингом по улице Киевская, 11 представили 29 июля на заседании Архитектурно-художественного совета.

ООО «Карбон Проект» разработал проект трехсекционной пятиэтажки, соединенной подземным паркингом. Здание планируется построить в рамках Свободной экономической зоны, на основании заключенного между правительством Севастополя и застройщиком договора. Последний обязуется передать в собственность города девять квартир (7%) площадью 411 кв.м.

Общая же площадь застройки, с учетом подземного паркинга на 100 машино-мест — 4650 кв.м, общая площадь здания — 15300 кв.м, общая площадь 132 квартир — 6200 кв.м. Таким образом, на одну квартиру в среднем придется 46 кв.м, большая их часть будут однокомнатными. Первый этаж комплекса займут 20 коммерческих помещений общей площадью 1500 кв.м.

Вместо руин — архитектура!

Дом расположится недалеко от улицы Льва Толстого, за зданием Пенсионного фонда Ленинского района.

Сейчас на месте будущей застройки находятся полуразрушенные строения бывшего завода, подлежащие сносу. Согласно ПЗЗ (правил землепользования и застройки), назначение данной территории переведено в категорию «среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки».

Как сообщил главный архитектор ООО «Карбон-Проект» Евгений Варнинский, расположение объекта в историческом поселении накладывает дополнительные требования к историко-архитектурному облику здания. Именно поэтому его спроектировали в стиле современной интерпретации неоклассической архитектуры.

Основной прием построения главного фасада — «асимметрия относительно четко выраженной оси, с акцентами лестничных узлов и витражным остеклением, арочным проемом и антиком с баллюстрадой». Архитектурное решение разработано с учетом градостроительного контекста центральной части города.

Три секции дома образуют закрытый двор, в котором предусмотрены спортивные и детские игровые площадки. Двор закрыт от проезда машин, за исключением пожарной техники и машин скорой помощи.

Разработчики предложили два варианта цветового решения фасада: в теплых оттенках бежевого цвета или с использованием более холодных — серого и графитового. Цоколь решили выполнить из темного керамогранита, кровлю — в терракотово-бежевых тонах.

Есть вопросы!

В рамках обсуждения у членов Архитектурно-художественного совета возникли ряд вопросов. В том числе, по остеклению балконов, которые едва ли останутся не застекленными при эксплуатации, как это показано на визуализации.

— Их надо или уменьшить или застеклить, — считает председатель совета Максим Жукалов.

Не очень понравилась экспертам квадратная входная арка и вообще отсутствие архитектурного единообразия. Они также раскритиковали высоту первого этажа, который смотрится этаким недоростком.

Прозвучали вопросы и по используемым в проекте «готическим решеткам», также не вписавшихся в общий архитектурный контекст.

Член арх-худсовета Константин Пирогов и вовсе подверг сомнению необходимость отсылки к классическому стилю: так ли это нужно в этом квартале, не стоит ли обратиться к более современной архитекторе.

Валерия Дорошко больше всего заинтересовал вопрос парковок, который, по его мнению, явно не продуман. Сотню подземных парковок явно распродадут еще на стадии строительства, а вот где будут парковаться посетители коммерческих объектов? А где гостевые парковки?

Предложения парковаться вдоль улицы или использовать парковочные места на территории Пенсионного фонда убедительными никому не показались. Еще одно замечание касалось освещенности территории двора — света там, похоже, будет недостаточно.

В итоге, проект предложили заслушать еще раз, но после работы над ошибками.