Названы регионы России с лучшими дорогами

Севастополь оказался на втором месте, уступив только Ивановской области.

Рейтинг составило РИА Новости по данным статистики. Как оказалось, лучшие в России дороги находятся в Ивановской области. В регионе соответствуют требованиям более 94% маршрутов.

Второе место занял Севастополь с показателем в 90%, за ним следует Курская область — 89,5%. В Марий Эл и Брянской области основным требованиям отвечают 89,4% и 89,3% дорог соответственно.

Во вторую пятерку вошли: Саратовская область (88,7%), Мурманская (88,5%), Калининградская (87,9%), Удмуртия (87,7%), Хакасия (86%).

В целом по стране нормативам соответствуют 75% дорог федерального и регионального значения.