Дальше будет немного легче

Прогноз социально-экономического развития Севастополя на 2027 год не слишком радужный, но более оптимистичен, по сравнению с реалиями текущего года.

Документ разработан с учетом бюджетной и налоговой политики города, но в значительно более жестких геополитических и экономических условиях, чем годом ранее. При его составлении учитывались макроэкономические показатели социально-экономического развития Севастополя за 2024-2025 годы и текущий период 2026 года.

В прогнозе отмечено, что экономика города сейчас сталкивается с серьезными вызовами: высокая террористическая угроза и обстрелы, из-за которых страдают объекты энергетики. Плюс в регионе острый дефицит топлива, проблемы с логистикой. При этом, как сказано в документе, городское правительство предпринимает антикризисные меры, направленные на поддержку бизнеса и населения. Прогноз благоприятный — в 2027 году начнется постепенное восстановление экономики. «Однако, в текущем году некоторые экономические показатели не превысят уровень предыдущих лет. В среднесрочной перспективе экономика города Севастополя в основном сохранит положительную динамику», — отмечено в документе.

Население

В этом году в прогнозе отсутствуют данные о количестве населения, проживающего в городе. При этом на 1 января 2025 оно составляло 558,3 тысячи человек.

В прошлогоднем прогнозе предполагали, что через год севастопольцев меньше не станет, а к к 2027 году, в условиях стабилизации международной обстановки, численность населения восстановится до уровня 2024 года (561,4 тысяч) и далее увеличится до 574,3 тысяч человек.

Валовый региональный продукт

Ранее предполагалось, что рост объема валового регионального продукта (показатель, отражающий общую стоимость всех товаров и услуг, произведенных в регионе за определенный период времени) в 2025 году составит 5,3% до 342,1 млрд рублей. В этом году прогноз откорректировали и собираются выйти на 1,4% ВРП в сопоставимых ценах по сравнению с 2024 годом.

В 2026 году в связи со сложившимися внешними и внутренними условиями индекс физического объема ВРП сохранится на уровне 2025 года, номинальный объем ВРП составит 318,8 млрд руб.

Планируется, что рост экономики возобновится с 2027 года (на 0,9–1,5%) и ускорится к 2029 году (до 2,3-2,6%) за счет увеличения объемов обрабатывающих производств, электроэнергетики, оборота торговли, профессиональной и научной деятельности, роста объемов инвестиций в основной капитал.

Промышленное производство

В 2025 году индекс промышленного производства составил 102,6% (планировалось 112,1%) по отношению к 2024 году, в том числе в обрабатывающих производствах — 103,8%, в энергетике — 101,8%. Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства работы основных промышленных предприятий, оценка индекса промпроизводства в 2026 году составила 97,1%.

В последующие годы производство в целом начнет восстанавливаться за счет расширения производства напитков, химических веществ и химических продуктов, прочей неметаллической минеральной продукции, транспортных средств и оборудования. В 2027 году компенсационный рост составит 102–102,3%, в 2028 году — 102,4–102,7%, в 2029-м — 102,7–103,1%.

Сельское хозяйство

В 2025 году индекс производства продукции сельского хозяйства по отношению к 2024 году составил 93,8%. Сокращение объемов производства было вызвано неблагоприятными погодными условиями: весной — возвратные заморозки, летом — аномальная жара и засуха.

В текущем году ожидается, что объем сельскохозяйственного производства превысит уровень 2025 года на 0,7% за счет увеличения продукции животноводства.

В 2027–2029 годах прогнозируется рост производства на 1,1–2,3% по сравнению с предыдущими годами, в том числе в растениеводстве — на 0,4–1,6%, животноводстве — на 6,4–7,5%.

Строительство

Объем строительных работ в 2025 году составил 44,74 млрд рублей (в 2024 году — 81,88 млрд рублей). В эксплуатацию введено 48 нежилых зданий общей площадью 96,5 тысяч кв.м и 2210 жилых — общей площадью 410,4 тысяч кв.м (в 2024 году — соответственно 57 и 2199 зданий).

Сокращение объема относительно 2024 года в 2,2 раза обусловлено вводом в эксплуатацию в 2024 году таких крупных объектов, как Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес», Академии хореографии и проведением работ на стройке оперного театра.

В рамках государственных и региональных программ в 2026-2029 годах будет введено в строй 43 объекта капитального строительства. В прогнозируемом периоде объемы строительства ежегодно будут увеличиваться на 5,3–8,2%.

Торговля и услуги населению

Индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в 2025 году по отношению к 2024 году составил 10,9% (в 2024 году — 9,1%.).

Так как Севастополь является логистическим тупиком, цены на товары и услуги здесь выше среднероссийских на 2-2,5% считают в правительстве города. Год назад планировали, что инфляция в 2025 году году составит 9,3%, в 2026 году — 5,4%, а в 2027-2028 годах — выйдет на запланированные 4%. Теперь предполагают, что инфляция в 2026 году составит 5,6%, в 2027–2029 годах — 4%, чему будет способствовать улучшение общей геополитической ситуации, ускорение экономики в стране и городе.

Внешнеэкономическая деятельность

В прошлом году объем экспорта товаров составил $2,8 млн, объем импорта товаров — $ 9,6 млн (в 2024 году — соответственно $5,2 млн и $12,9 млн). В базовом варианте прогноза к 2029 году предполагается медленное восстановление экспорта товаров до $3,5 млн, в консервативном — снижение до $1,3 млн в связи с усилением санкций и логистических трудностей.

Импорт товаров в базовом варианте прогноза в 2029 году увеличится до $4,4 млн, что будет связано с запуском крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов. В консервативном сценарии — до $4,5 млн, но не за счет увеличения физических объемов, а из-за удорожания логистики и энергоресурсов.

Инвестиции

В январе-декабре прошлого года организациями и предприятиями использовано 87,1 млн рублей инвестиций в основной капитал (в 2024 году — 100,9 млрд рублей).

Одним из инструментов по привлечению инвестиций является деятельность свободной экономической зоны (СЭЗ). Привлечению инвестиций в Севастополь способствует и реализация инвестиционных проектов:

— «Развитие Балаклавы», срок реализации — 2016-2030 годы, общий объем инвестиций — 51,8 млрд рублей — увеличение на два млрд рублей относительно прошлогоднего прогноза;

— «Музейный и театрально-образовательный комплекс», срок реализации — 2018-2028 годы (увеличение сроков на три года), общий объем инвестиций — 96 млрд рублей — увеличение инвестиций на 26 млрд рублей;

— «Терруар Севастополь», срок реализации — 2018-2030 годы, объем бюджетного финансирования составил 2,7 млрд рублей, внебюджетные источники — 10,9 млрд рублей;

— «Создание ИT-технопарка», срок реализации — 2021-2030 годы, общий объем внебюджетных инвестиций — 3,3 млрд рублей;

— «Создание рыбопромышленного кластера», срок реализации — 2020-2030 годы, общий объем инвестиций — 1,5 млрд рублей;

— «Создание туристического кластера на Северной стороне», срок реализации — 2021-2028 годы (срок увеличен на год — до 2029 года), планируемый объем инвестиций — 40 млрд рублей (увеличение инвестиций на 20 млрд рублей);

— «Создание индустриального парка», срок реализации — 2021-2030 годы, сметная стоимость — 1,3 млрд рублей, внебюджетные инвестиции — 6 млрд рублей.

В этом году также появился новый приоритетный проект «Реализация комплексного развития территорий в городе Севастополе», рассчитанный до 2039 года, планируемый объем инвестиций — 261,6 млрд рублей.

С учетом реализации инвестиционных проектов, инвестиционных программ предприятий и участников СЭЗ доля внебюджетных средств в структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал будет увеличиваться, считают авторы прогноза.

Уровень жизни

В текущем году благодаря государственной поддержке предпринимательства, несмотря на внешнее санкционное давление и некоторое торможение роста экономики, прогнозируется, что заработная плата в Севастополе составит 71897 рублей.

В 2027 году ожидается рост зарплат по отношению к предшествующему году на 6–6,3%; в 2028 году — на 6,3–6,5%; в 2029 году — на 6,5–6,8%.

Увеличение номинальной заработной платы, социальных выплат, предпринимательских доходов, прочих доходов с учетом прогнозируемого уровня инфляции обеспечат рост реальных доходов населения в текущем году на 2,6%. В 2027–2029 годах реальные денежные доходы населения составят 103–104,8%.