Бывшие замы белгородского губернатора получили 19 и 20 лет за хищения

Мещанский суд Москвы приговорил бывших заместителей губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе к 20 и 19 годам соответственно.

Как сообщил ТАСС адвокат Зайнуллина Денис Брудов: Зайнуллин — 20 лет строгого режима, Базаров — 19 лет строгого режима».

Суд также оштрафовал Р.Зайнуллина на 474 млн рублей, а В.Базарова — на 500 млн рублей. Бывших замгубернатора лишили права занимать должности на госслужбе на сроки более десяти лет.

Еще семерым фигурантам дела было назначено наказание в виде лишения свободны с отбыванием в колонии строгого режима. Максимальный тюремный срок составил 20 лет.

Летом 2025 года В.Базаров и Р.Зайнуллин были задержаны по делу о хищении денежных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. Как следует из судебных материалов, в результате их действий бюджету причинен ущерб более 1,7 млрд рублей.

Среди возбужденных уголовных дел — получение взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих организаций за содействие в заключении контрактов на строительные работы и общее покровительство. Следствием было установлено, что В.Базаров дал указание закупить для оборонительных сооружений тетраэдры («зубы дракона») с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием. Чиновник лично курировал строительство фортификационных сооружений и закупки для них. Среди соучастников Базарова — экс-начальник УКС Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько, Лариса Стрелецкая и замминистра строительства региона Владимир Губарев.

В.Базаров и Р.Зайнуллин также бывшие севастопольские чиновники. С 2016 по 2020 годы работали в команде экс-губернатора Дмитрия Овсянникова. Первый — в должности заместителя губернатора, отвечающего за городское хозяйство, второй — директора департамента по имущественным и земельным отношениям.