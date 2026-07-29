В Крыму провели образовательную программу для молодых художников

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») завершилась программа «Союз художников России и «Таврида». Мастерская новой классики». 36 молодых живописцев и графиков, которые под руководством экспертов создали авторские работы и представили их на итоговой выставке.

Программа была посвящена академической школе и классическим подходам в современном искусстве. Участники прошли цикл занятий с преподавателями Союза художников России. Под руководством опытных мастеров молодые художники работали над произведениями, посвященными четырем темам: ремесла народов России; сказки и фольклор; постфольклор; праздники, традиции и обряды.

Одним из ярких творческих форматов программы стал пленэр на набережной с видом на мыс Меганом. Там художники писали с натуры, вдохновляясь горными пейзажами и морским горизонтом.

По итогам программы участники создали 36 произведений живописи и графики, которые представили на итоговой выставке в Академии творческих индустрий «Меганом», сообщила пресс-служба арт-кластера «Таврида».

Лучшие из работ станут частью выставки, организованной «Таврида.АРТ» совместно с Союзом художников России на Международном фестивале молодежи с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге.