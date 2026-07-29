В Крыму представили экспозицию о крымских татарах-участниках СВО

Выставка, в которую вошли фотографии, личные вещи участников СВО из числа крымских татар, впервые представлена в Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия в Симферополе.

«Экспозиция, в которой представлены участники СВО в том числе из крымских татар, впервые представлены в экспозиции, посвященной специальной военной операции. В прошлом году мы демонстрировали картины, посвященные этой теме, а сейчас выставили портреты, предметы амуниции, личные вещи», — рассказала корреспонденту ТАСС директор музея Сафие Эминова.

На выставке более 30 портретов и фотографий, а также комплекты военной формы и элементы обмундирования, квадрокоптер, красный флаг «Великая Отечественная война 1941–1945 гг», который побывал в зоне проведения СВО с подписями участников спецоперации, патронные ящики, носилки, каски, сухой паек, радиостанция, бинокль, гильзы.

Выставка будет открыта до декабря.

С.Эминова рассказала, что в филиалах музея в городе Старый Крым, а также в музее дважды героя Советского Союза Амет-Хана Султана в Алупке, регулярно проводятся уроки мужества, встречи с ветеранами СВО и тематические мероприятия.

Она также сообщила, что в регионе ведется работа по сбору сведений об участниках СВО крымских татарах. По информации Духовного управления мусульман Республики Крым и Севастополя, поддерживается постоянный контакт с семьями, оказывается поддержка бойцам на передовой и мобильным огневым группам, которые отбивают атаки беспилотников на Крым. Передаются генераторы, рации, продукты питания, оказывается помощь в оснащении техники защитными металлоконструкциями.