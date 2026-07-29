Увеличилась численность избирателей

В Севастополе за полгода — с 1 января по 1 июля — количество избирателей выросло на 326 человек.

Согласно закону, Севгоризбирком обязан публиковать дважды в год данные о численности избирателей, зарегистрированных на территории города: по состоянию на 1 января и на 1 июля.

На 1 июля 2026 года общее число зарегистрированных избирателей в Севастополе составило 343881 человек. На 1 января их было 343555.

По муниципальным округам: Андреевский — 2548 (-55), Балаклавский — 31699 (-13), Верхнесадовский — 3766 (-43), Гагаринский — 121622 (+1278), Инкерман — 7955 (12), Качинский — 7557 (-27), Ленинский — 84052 (-249), Нахимовский — 77003 (-672), Орлиновский — 5443 (-9), Терновский — 2236 (+104).

По данным избиркома можно проследить тенденцию изменения количества совершеннолетних жителей Севастополя. Больше всего в абсолютных цифрах избирателей, а это люди старше 18 лет, прибавилось в Гагаринском районе, а убавилось — в Нахимовском. В относительных цифрах — это в пределах одного процента. А в относительных цифрах в лидерах Терновский МО — там избирателей стало на 4,6% больше, чем полгода назад, и Андреевский МО — там количество уменьшилось на 2,2%.

Напомним, что в 2025 году в лидерах на выбывание населения был Качинский МО (-3,5%), а общее количество избирателей за 12 месяцев прошлого года в Севастополе увеличилось на 3384 человека (+1%).

Выборы-2026

В 2026 году в единый день голосования 18-20 сентября состоятся выборы в Государственную Думу Российской Федерации IX созыва.

Севастопольцы также будут выбирать депутатов восьми из 10 муниципальных советов: Андреевского, Балаклавского, Верхнесадовского, Инкерманского, Качинского, Нахимовского, Орлиновского и Терновского.

Депутатов Гагаринского и Ленинского МО жители избрали в прошлом году.