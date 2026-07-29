Пьяная женщина угнала автомобиль

Приключения 44-летней ничего не помнящей угонщицы попали в объектив камеры наблюдения.

Как выяснилось, после обильного застолья в гостях женщине не спалось. Она отправилась бродить по жилому массиву, наткнулась на незапертую машину, несколько часов проспала в ней, а после пробуждения запустила двигатель и поехала на чужом автомобиле домой.

Утром 42-летняя фельдшер не обнаружила у дома свой Nissan Almera и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска оперативно разыскали автомобиль и установили причастную к угону местную жительницу.

Героиня видео с камеры наблюдения с искренним недоумением рассказала полицейским, что совершенно ничего не помнит о событиях ночи.

«Меньше пейте водки!» — пожелала всем угонщица.

По статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.