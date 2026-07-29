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Обвальщица мяса лишилась пальцев

Рябов Михаил

В Севастополе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту травмирования работницы торгового предприятия.

Установлено, что в мае 2025 года 20-летняя девушка работала обвальщицей в мясном цеху продуктового магазина в Гагаринской районе города. При работе с электрической мясорубкой она получила серьезную травму правой руки, приведшую к ампутации четырех пальцев.

Как выяснилось, пострадавшая была допущена к работе без надлежащего оформления трудовых отношений, инструктажа и обучения.

Прокурор Гагаринского района направил материалы проверки в следком. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

Следователями проведен осмотр места происшествия, изъята и изучается техническая документация, назначены необходимые экспертизы. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия, допустивших нарушения нормативов охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается.

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