На такси должны быть шашечки

В России с 1 июля заработал новый ГОСТ, который устанавливает требования к внешнему виду отличительных и опознавательных знаков на легковых такси.

Так согласно новому регламенту на крышу автомобиля теперь должны устанавливать опознавательный фонарь оранжевого цвета с немигающей желтой подсветкой. Устройство должно просматриваться с обеих сторон — и с передней, и с задней части автомобиля.

На опознавательный фонарь, а также на боковые поверхности кузова должны наноситься одинаковые по виду, цвету, размеру и размещению отличительные знаки легкового такси — «шашечки» — композиция из контрастных квадратов, расположенных в шахматном порядке — четыре наверху и пять внизу. Минимальная длина грани квадрата составляет 23 миллиметра.

Госномер машины обязан дублироваться на дверях справа и слева. Надпись наносят крупным черным шрифтом, чтобы ее могли прочитать люди с нарушениями зрения.

Напомним, что «Перечень автомобилей отечественного производства, подпадающих под утвержденные параметры закона о локализации такси, был расширен за счет моделей Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7, Jeland J6, производство которых локализовано в России. Ранее в перечне находились 30 моделей марок Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO, Haval, Tenet и других. Федеральный закон о локализации такси вступил в силу 1 марта 2026 года.