Диверсантов вербовали при помощи сервиса знакомств

Сотрудниками МВД России и ФСБ России пресечена масштабная схема вовлечения молодежи в диверсионно-террористическую деятельность с использованием чат-бота в популярном мессенджере.

В ходе комплекса оперативно‑розыскных и следственных мероприятий установлено, что украинские спецслужбы эксплуатировали популярность сервиса знакомств в молодежной среде и применяли многоступенчатую схему обмана и психологической обработки.

Злоумышленники под видом девушек вступали в онлайн‑контакт с молодыми людьми. Для развития романтических отношений они просили собеседников прислать геолокацию предполагаемого свидания, как правило, в крупном торговом центре либо вблизи социально значимого объекта, оплатить билеты и подарки по фишинговым ссылкам. После этого с молодыми людьми связывались лже-сотрудники российских правоохранительных органов. Они сообщали, что переданные координаты якобы использованы противником для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности и в результате интенсивного психологического давления граждан склоняли к совершению противоправных действий якобы в рамках «проверки антитеррористической защищенности» или участия в «псевдооперативных мероприятиях».

В результате межведомственной операции, проведенной в 15 субъектах Российской Федерации, задержаны 46 граждан Российской Федерации в возрасте от 12 до 22 лет пользователей популярного сервиса знакомств. Они подозреваются в том, что по заданиям украинских спецслужб совершили вооруженные нападения, поджоги объектов транспорта, энергетики, связи и банкоматов, выполняли функции курьеров, при доставке денег обманутых граждан в криптообменные пункты для зачисления на контролируемые противником счета.

По фактам совершенных преступлений возбуждены уголовные дела и предъявлены обвинения по статьям: террористический акт, диверсия, умышленное уничтожение или повреждение имущества, хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. С учетом тяжести инкриминируемых деяний задержанным грозят длительные сроки лишения свободы, говорится в сообщении МВД России.

Запрет и международный розыск

Чат-бот знакомств, через который вербовали подростков, продолжает работать, выяснили в ТАСС. Вступить в него можно без оплаты и дополнительной регистрации. Участниками чата являются более 13 млн пользователей.

«23 декабря 2025 года чат-бот мессенджера «Telegram» «Дайвинчик / Leo – знакомства, общение и новые друзья» внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора на основании того, что в нем содержится информация, относящаяся к категории: детская порнография и ЛГБТ-пропаганда (30 ноября 2023 года Верховным судом Российской Федерации движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории Российской Федерации)», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.

Вместе с тем указанная запрещенная информация в нарушение российского законодательства администрацией мессенджера не удалена, равно как не удалены многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в Российской Федерации диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб.

Руководителю администрации мессенджера Павлу Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по статье «содействие террористической деятельности». Начата процедура его объявления в международный розыск.