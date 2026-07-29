Девять лет — за участие в террористическом формировании

Установлено, что подсудимый в 2016 году вступил в Крымскотатарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана (признанный террористической организацией, запрещенной на территории Российской Федерации) и принимал активное участие в деятельности, направленной против интересов РФ. Он осуществлял проверку лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска Государственной границы между Украиной и Республикой Крым Российской Федерации, охранял объекты батальона, вел подсобное хозяйство, а также занимался обеспечением его участников различными продуктами питания и обмундированием.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по статье «Участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации».

С учетом мнения прокурора Генический районный суд признал подсудимого виновным и приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.