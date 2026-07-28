Убийца главы Новофедоровки приговорен заочно

Преступление было совершено 16 лет назад.

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 55-летнего уроженца Республики Ингушетия, обвиняемого в убийстве и хранении огнестрельного оружия.

Следствием установлено, что у жителя Республики Ингушетия случился конфликт на личной почве с главой поселкового совета Новофедоровки. Утром 29 июня 2010 года злоумышленник в мотошлеме, чтобы скрыть лицо, прибыл на мопеде к дому главы, спрятав автомат Калашникова в чехле из-под теннисной ракетки.

Увидев, что чиновник находится в своем автомобиле, фигурант подошел вплотную к двери и выстрелил в область головы и туловища. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, убийца скрылся.

В рамках расследования уголовных дел прошлых лет следователи исследователи-криминалисты вместе с коллегами из органов МВД вновь изучили и детально восстановили обстоятельства этого преступления, провели значительный объем оперативно-розыскных и следственных действий. Личность убийцы была установлена. В настоящее время он объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия.

Судом мужчина заочно приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Расследование убийств крымских мэров

В октябре 2014 года управление СК РФ по Крыму приступило к расследованию убийств мэров трех населенных пунктов Крыма, совершенных еще в украинское время.

Глава поселка Новофедоровка Сакского района Олег Колодяжный был убит 29 июня 2010 года. Основной версией убийства в прессе называли несговорчивость мэра в выделении земли в прибрежной полосе.

Глава поселка Симеиз Кирилл Костенко был расстрелян из автомата через лобовое стекло автомобиля 26 февраля 2013 года.

Мэр Феодосии Александр Бартенев был убит в подъезде своего дома из обреза ружья в ночь на 27 июля 2013 года.