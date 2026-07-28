«Атлас Тотлебена» вернули в Херсонес после реставрации

Атлас планов и чертежей к описанию обороны Севастополя, составленный под руководством генерал-адъютанта Эдуарда Тотлебена, вернулся в музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе после реставрации, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

Эдуард Тотлебен (1818-1884) — военный инженер, разработчик оборонительных конструкций, начальник инженерной службы Севастопольского гарнизона в 1854–1855 годах, обеспечил неприступную фортификацию первой обороны Севастополя. Атлас 1863 года, составленный под его руководством, требовал реставрации из-за повреждений страниц и обложек, разрывов и замятий листов, включая посвящение великой княгине Елене Павловне. Для этого в октябре 2025 года издание было направлено в Российскую государственную библиотеку в Москве.

Научная библиотека Херсонеса — одна из старейших музейных библиотек Севастополя и Крыма, она является неотъемлемой частью музея-заповедника с момента его создания. Как сообщила директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова, фонд библиотеки насчитывает свыше 40 тысяч единиц хранения, включая около 10 тысяч редких изданий.

«Среди таких уникальных экспонатов — «Атлас Тотлебена», детально иллюстрирующий ход Крымской войны (1853-1856) и ключевые этапы обороны Севастополя. Учитывая возраст издания и высокую востребованность у историков, атлас срочно нуждался в реставрации, которая была профессионально выполнена специалистами Российской государственной библиотеки», — сказала она.

Реставраторы восстановили коленкоровый переплет с сохранением всех элементов конструкции, провели сухую механическую очистку листов, восполнили утраты фрагментов листов реставрационной бумагой, идентичной оригиналу по цвету, фактуре и толщине, а также убрали надрывы и укрепили текучие чернила и печати. Помимо этого, для издания изготовили коробку архивного качества из бескислотного картона для постоянного хранения атласа.