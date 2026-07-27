Запретили объявление о продаже квартиры

В ходе мониторинга интернета прокуратура Нахимовского района Севастополя выявила объявление о продаже квартиры в многоквартирном доме на ул.Артдивизионовской. Но здание, в котором предлагалось купить квартиру за 4,15 млн рублей, возведено на участке под индивидуальной жилую застройку и зарегистрировано как индивидуальный жилой дом.

Размещение в свободном доступе предложения о продаже такого объекта вводит граждан в заблуждение и создает риски финансовых потерь. Привлечение денежных средств при подобных обстоятельствах может содержать признаки мошенничества. Поэтому прокуратура района направила в Нахимовский районный суд административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению. Иск удовлетворен.

Решение суда обращено к немедленному исполнению, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.