Выплатят по три минимальных зарплаты

Севастополю выделено 590 миллионов рублей. Поддержка будет оказана в виде единовременной выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника.

Получить ее смогут:

— гостиницы, санатории и другие средства размещения официально зарегистрированные в едином реестре объектов классификации в сфере туристической индустрии;

— турагенты и туроператоры, зарегистрированные в соответствующем едином федеральном реестре;

— сфера общепита, включая предприятия по доставке еды.

Сумма рассчитывается по числу сотрудников в штате на 1 июня 2026 года. На каждого выплата составит 81 279 рублей.

Главное условие выплаты — нужно сохранить коллектив. По состоянию на 1 июня 2027 года на предприятии должно остаться не менее 80% сотрудников от численности на 1 июня 2026-го.

Департамент экономического развития Севастополя сейчас разрабатывает алгоритм подачи заявок. В ближайшее время будет опубликована подробная инструкция: куда подавать документы и в какие сроки, сообщил губернатор Михаил Развожаев.