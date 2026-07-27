В Севастопольэнерго звоните по двум телефонам

В связи с действующим в Севастополе режимом чрезвычайной ситуации колл-центр предприятия временно изменил порядок работы.

Сообщения об аварийных ситуациях принимаются круглосуточно. Если вы обнаружили повреждение электрических сетей, отсутствие напряжения или нарушение качества электроснабжения, звоните по телефону 8 (8692) 53-97-60.

По вопросам технологического присоединения, а также другим направлениям деятельности ООО «Севастопольэнерго» звонки принимаются в рабочее время по номеру 8 (800) 300-65-87:

— с понедельника по четверг с 7:45 до 16:45;

— в пятницу с 7:45 до 15:30.