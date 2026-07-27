Свет вернули большинству жителей Севастополя

Однако из-за дефицита мощностей отключения продолжатся по графику три часа через три.

«Благодаря слаженным действиям оперштаба правительства и энергетиков электроснабжение большинства потребителей в Севастополе восстановлено по временной схеме. <...> Но дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется, поэтому совсем обойтись без ограничений пока невозможно», — цитирует сообщение губернатора Михаил Развожаев в соцсетях ТАСС.

Он отметил, что десятки людей работали над восстановлением подачи электричества всю ночь.

Как сообщили в Крымэнерго, объекты электроснабжения в ночь на 27 июля вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ. Отсутствует возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов полуострова. Сложная обстановка на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма. Энергетики круглосуточно ведут работы по восстановлению электрической сети.

На Крымском полуострове из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом. Власти Республики Крым и города Севастополя приняли решение о введении с 26 июня регионального режима чрезвычайной ситуации для решения экономических вопросов.

Ситуация с энергоснабжением в регионе остается сложной, однако все стратегически важные объекты региона, такие как больницы, службы экстренной помощи и объекты инфраструктуры, работают штатно.