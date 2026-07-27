Сквер на ул.Гоголя начали благоустраивать

Большинство жителей Ленинского муниципального округа в прошлом году поддержали благоустройство сквера во дворе дома на ул.Гоголя, 24. О проекте будущей территории и том, как ее лучше использовать, жители дома горячо спорили. В результате выбрали вариант с зоной тихого отдыха и тренажерной площадкой.

— Раньше здесь был сквер, но в последнее время его трудно было так назвать. По сути это пустырь с каким-то очень старыми и опасными железными малыми архитектурными формами, которые подлежали демонтажу, — рассказал заместитель директора ГБУ «Парки и скверы» Егор Суслин.

Сейчас в центре территории устраивается тренажерная площадка, определились контуры беговой дорожки с резиновым покрытием. Также на территории разместят несколько беседок — зон тихого отдыха и установят классические качели.

Работы выполняет АО «Севастопольстройпроект». Представитель подрядчика Мушег Гаспарян отрапортовал, что уже полностью выполнены монтажные работы под установку осветительных столбов, укладывается основа под твердые и резиновые покрытия. Всего рабочими будет уложено более 600 квадратных метров плитки и 300 квадратных метров резиновых покрытий. Предусмотрена установка видеокамер и высадка зеленых насаждений.

А вот системы автополива в сквере не будет. «Парки и скверы» обещают поливать с машин.

— Готовность объекта более 60%. Планируем сдать сквер в эксплуатацию в первые месяцы осени, — заверил М.Гаспарян.

В настоящее время по программе формирования комфортной городской среды в работе шесть скверов: четыре — победители голосования 2025 года, а также два — которые не удалось благоустроить вовремя.