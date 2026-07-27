Школьный автобус не уступил дорогу грузовику

Госавтоинспекция Севастополя проводит проверку по факту ДТП с участием грузового автомобила и спецавтобуса, в котором пострадали три пассажирки, в том числе несовершеннолетняя.

По предварительной информации, 27 июля в 10:00 на пр.Генерала Острякова на перекрестке в районе 5-км водитель автобуса Ford, предназначенного для перевозки организованных групп детей, выезжая со второстепенной дороги, совершил столкновение с грузовым автомобилем Ford Tranzit, который двигался прямо по главной.

В результате ДТП получили телесные повреждения и доставлены в медучреждения три пассажирки автобуса с надписью «Дети» в возрасте 41, 17 и семи лет.

Видимые признаки опьянения у водителей-участников аварии отсутствуют.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.