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Пляж «Ушакова балка» не соответствует санитарным нормам

Рябов Михаил

Рекреационный водный объект не получил положительного заключения от Роспотребнадзора, разрешающего там отдыхать.

Заключение, что пляж «Ушакова балка» не соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, датировано 20 июля 2026 года. Основание — экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе».

Оператор пляжа — ГБУ «Парки и скверы».

Купальный сезон в Севастополя стартовал 15 июня. На 27 июля не все официальные пляжи имеют разрешений от Роспотребнадзора, без которых эксплуатация этих водных объектов в рекреационных целях запрещена.

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