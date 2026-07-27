Пляж «Ушакова балка» не соответствует санитарным нормам

Рекреационный водный объект не получил положительного заключения от Роспотребнадзора, разрешающего там отдыхать.

Заключение, что пляж «Ушакова балка» не соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, датировано 20 июля 2026 года. Основание — экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе».

Оператор пляжа — ГБУ «Парки и скверы».

Купальный сезон в Севастополя стартовал 15 июня. На 27 июля не все официальные пляжи имеют разрешений от Роспотребнадзора, без которых эксплуатация этих водных объектов в рекреационных целях запрещена.