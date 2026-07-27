Памятник о преемственности флотских поколений

На территории севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища в День ВМФ торжественно открыли мемориальный комплекс «Во славу Российского флота — служим России с детства!»

Он отражает историю отечественного флота — от Петра I до современности. В барельефах увековечены выдающиеся государственные деятели, а также прославленные флотоводцы: Федот Клокачев, Федор Ушаков, Павел Нахимов, Владимир Корнилов, Владимир Истомин, Степан Макаров, Николай Кузнецов, Сергей Горшков.

Центральная композиция мемориала — юный нахимовец отдает честь адмиралу Н.Кузнецову, по инициативе которого в 1940-х годах были созданы первые нахимовские училища.

Памятник создан на средства мецената Геннадия Локоткова.

«Уверена, мемориал станет для училища местом силы. Каждое новое поколение нахимовцев будет приходить сюда, чтобы возложить цветы и вспомнить великих адмиралов, чьи имена навсегда вписаны в историю России», — написала в соцсетях присутствовавшая на церемонии открытия сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.