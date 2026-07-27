Лучший гид страны — из Севастополя

Екатерина Ганжа — создатель интерактивных семейных экскурсий, признана одним из лучших экскурсоводов страны по версии платформы «Россия — страна возможностей» общества «Знание» и программы «Больше, чем путешествие».

Этим летом она стала победителем международного конкурса «Проводники смыслов» в номинации для менеджеров туризма «Архитектор впечатлений», сообщила пресс-служба правительства города.

Е.Ганжа создала проект «Севастопольские истории», в котором классические экскурсии превращаются в квесты с использованием разных органов чувств: участники угадывают запахи, разгадывают шифры, участвуют в музыкальных викторинах и флешмобах. Гид применяет приемы идентификации, рассказывая, например, о детских трудностях адмирала Нахимова, чтобы вдохновить юных слушателей.

«Моя задача — чтобы ребята не просто слушали истории, а проживали их через эмоции. Я постоянно изучаю не только краеведение, но и экономику впечатлений. Когда после прогулки ребенок устраивает взрослым викторину по изученному материалу, я понимаю, что достигла цели», — отметила Е.Ганжа.