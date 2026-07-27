Флотский театр открыл юбилейный сезон

К Дню Военно-Морского флота показали спектакль-концерт «Флотские истории», с участием военного оркестра ЧФ.

В новом сезоне труппа пополнилась новыми актерами. Театр также принял в свои ряды нового молодого режиссера из Санкт-Петербурга Анастасию Петрушину.

Первая премьера сезона запланирована на август. ]это будет спектакль по роману Сомерсета Моэма «Театр». Спектакль станет бенефисом заслуженной артистки России Оксаны Осиповой. Поставит его приглашенный режиссер Ринат Бекташев, а художественным оформлением займется главный художник театра заслуженный деятель искусств Республики Крым Ирина Куц.