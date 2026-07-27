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Что читать с первого по 11 класс

Хрулёва Инга

Минпросвещения опубликовало единые списки литературы для всех российских школ.

В перечне стало больше произведений современных авторов, которые поднимают важные для подростков темы. Также расширен блок литературы о Великой Отечественной войне и исторических событиях, формирующих патриотизм.

Министерство просвещения подготовило три списка: для обязательного изучения в школе, внеклассного чтения и подборку современной литературы патриотической направленности.

Произведения распределены по возрастным группам: для младших, средних и старших классов. При этом из обязательного списка исключили некоторые объемные произведения, которые школьники физически не могли осилить без потери интереса к чтению. Теперь акцент смещен на качество осмысления, а не на количество прочитанных страниц. Но «Война и мир» Льва Толстого в перечне есть.

Произведения, включенные в списки, призваны познакомить школьников с наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности. Литература разделена на блоки по темам: «О родной земле», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России», «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли» и «Zа наших».

В список для начальной школы вошли около 70 отечественных и четыре зарубежных автора, включая Ханса Кристиана Андерсена, Шарля Перро, Джонатана Свифта и Марка Твена.

Ученикам 1-к классов подобрали добрые и увлекательные истории: «Судьба барабанщика» Аркадия Гайдара, «Простуженный ежик. Сложное поручение» Сергея Баруздина, «Девочка из города» Любови Воронковой, «Винни-Пух и все-все-все» Алана Милна, «Чем пахнут ремесла? Приключения голубой стрелы» Джанни Родари. А также произведение о героях и событиях прошлого, такие как «Минин и Пожарский» Ларисы Скрыпник, «Беседы о войне» Елены Ульевой и «Юные герои Великой Отечественной» Анны Печерской.

В списке для 5-9 классов — литература, которая поможет подросткам задуматься о важном: «Третий в пятом ряду» Анатолия Алексина, «Можно попросить Нину» Кира Булычева, «Переправа» Евгения Носова, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна, «Принц и нищий» Марка Твена. Особый раздел «Za наших» включает книги, посвященные современным событиям и подвигам: «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны. Неотправленные письма» Олега Роя и «Герои СВО. Символы российского мужества» Михаила Федорова. В списках для внеклассного чтения есть книга севастопольской писательницы Татьяны Корниенко «Херсонеситы».

В программе для 10-11 классов предлагаются более серьезные произведения, расширяющие исторический кругозор и знакомящие с выдающимися личностями: «Война. Мифы СССР. 1939-1945» Владимира Мединского, «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» Захара Прилепина и «Герои 1812 года. От Багратиона и Барклая до Раевского и Милорадовича» Алексея Шишова. Для углубленного изучения сохранены фрагменты «Архипелага ГУЛАГ» Александра Солженицына, роман «Мы» Евгения Замятина, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, а также включен труд «Гибель Империи. Российский урок» митрополита Тихона (Шевкунова). Из уже классической литературы — «Мой бедный Марат» Алексея Арбузова, «Батальоны просят огня. Последние залпы» Юрия Бондарева, «Офицеры. Встречный бой» Бориса Васильева, «Два капитана» Вениамина Каверина. В этот же блок вошли «Суворовец Воевода» Николая Иванова, «Донбасс — сердце России» Олега Измайлова, «За чертой» Александра Можаева, а также сборник «Поэзия русской зимы» под редакцией Татьяны Родионовой. Из зарубежной классики добавлен роман Эриха Марии Ремарка «На западном фронте без перемен».

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