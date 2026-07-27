Автобус №23* доедет только до Омеги

На маршруте №23 добавят дополнительные автобусы со звездочкой, которые будут ходить по сокращенной схеме.

С 27 июля на участок «5-км Балаклавского шоссе — ул.Маринеско — пляж «Омега» выйдут дополнительные автобусы. Они будут ходить по тому же маршруту, что и обычные №23, но со звездочкой на указателях — «№23*» и у каждой двери — табличка «Следует до Омеги», чтобы пассажирам было проще ориентироваться, сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

Основная часть автобусов продолжит работать по старой схеме — от 5-км Балаклавского шоссе до аквапарка «Зурбаган» (район пляжа парка Победы).