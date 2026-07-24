Жителя Севастополя задержали за услуги иностранному НИИ по дефектовке артустановок

Сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресекли деятельность гражданина России, который оказывал услуги по техобслуживанию вооружения иностранного государства, в отношении которого законодательство РФ установлен экспортный контроль. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ.

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность гражданина России <...> Установлено, что житель Севастополя, имеющий многолетний опыт работы в сфере ремонта вооружения в государственных и частных оборонных предприятиях, инициативно установил контакт с представителями иностранного научно-исследовательского института и предложил свои услуги по определению технического состояния (предремонтному дефектованию) корабельных артиллерийских установок, стоящих на вооружении оборонного ведомства иностранного государства», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что гражданин достоверно знал, что такие услуги относятся к продукции военного назначения. Таким образом, были нарушены интересы нашего государства в сфере военно-технического сотрудничества.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении фигуранта, подозреваемого в незаконном оказании услуг иностранному лицу или его представителю, в отношении которых заведомо для виновного установлен экспортный контроль, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ либо незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В пресс-службе УФСБ уточнили, что фигурант находится под подпиской о невыезде.